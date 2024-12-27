Киев, 27 декабря, 2024, 17:17 — ИА Регнум. В ноябре госдолг Украины достиг рекордного значения в $159,74 млрд. Об этом 27 декабря сообщило агентство «Украинские новости».

Иван Шилов ИА REGNUM

Ссылаясь на данные украинского минфина, агентство сообщило, что совокупный (прямой и гарантированный) госдолг страны вырос за прошлый месяц на $4,37 млрд (2,8%).

Прямой госдолг Украины на сегодняшний день составляет $153,03 млрд, гарантированный — $6,71 млрд. Прямой внешний долг страны составляет $109,57 млрд, прямой внутренний долг — $43,47 млрд.

В 2023 году госдолг Украины составлял $145,32 млрд. Уровень госдолга страны по состоянию на конец октября составлял $155,37 млрд. Этот показатель также был рекордным.

Как сообщало ИА Регнум, в конце июля глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий приостановку выплаты по внешнему долгу до 1 октября. Выплата была приостановлена для достижения соглашения с кредиторами о реструктуризации задолженности, отмечается в документе.

Как отметил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком, Украина фактически признала себя банкротом. За время нахождения у власти Зеленского госдолг Украины вырос на $74 млрд долларов. За пять лет пребывания у власти Зеленский удвоил объём госдолга.