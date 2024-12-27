Москва, 27 декабря, 2024, 16:53 — ИА Регнум. В новогодние дни в центре Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Ярославля будут работать фирменные фудтраки кафе «Зерно». В мобильных закусочных сети АЗС «Роснефть» приготовят горячие напитки, хот-доги, сэндвичи, свежую выпечку, чтобы участники праздничных мероприятий могли согреться и подкрепиться.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Зерно» появится на праздники в центрах некоторых городов

Для гостей кафе на колёсах также подготовили специальную акцию «Дарим подарки новым участникам!». Те, кто впервые оформит виртуальную карту лояльности в мобильном приложении «АЗС Роснефть» и совершит покупку в фудтраках на городских площадках до 15 января 2025 года на сумму свыше 750 рублей, получат 200 дополнительных баллов. Кроме того, они станут участниками розыгрыша дополнительных 2025 баллов. Накопленными баллами можно оплачивать покупки на АЗС компании.

До середины января мобильные кафе «Зерно» будут работать в популярных местах отдыха россиян — в столичном парке Горького, Петропавловской крепости Петербурга, на Пушкинской площади в Краснодаре и Советской площади в Ярославле.