Брюссель, 27 декабря, 2024, 17:17 — ИА Регнум. НАТО увеличит военное присутствие в Балтийском море из-за опасений диверсий в отношении подводных кабелей между Финляндией и Эстонией. Об этом заявил генсек альянса Марк Рютте в соцсети X 27 декабря.

Attila Husejnow/Global Look Press

«Обсудил с президентом Финляндии Александером Стуббом финское расследование возможного саботажа в отношении подводных кабелей. Я выразил полную солидарность и поддержку. НАТО усилит своё военное присутствие в Балтийском море», — отметил генсек.

Ранее он сообщил, что провёл переговоры с премьер-министром Эстонии о возможной диверсии и выразил солидарность альянса с союзниками. Рютте также отметил, что НАТО следит за ходом расследования и готова оказать поддержку Эстонии и Финляндии.

Как передавало ИА Регнум, 25 декабря между Эстонией и Финляндией зафиксировали аварийное отключение кабеля постоянного тока EstLink 2. Отмечалось, что власти проведут расследование. В финской сетевой компании Fingrid сообщили, что нельзя исключать возможность вандализма.

На следующий день эстонские СМИ сообщили, что ещё три подводных кабеля связи между двумя странами вышли из строя. Издание Postimees также отметило, что правительство страны созвало экстренное заседание на тему аварийного отключения подводного электрокабеля EstLink 2 и защиты подводной инфраструктуры.