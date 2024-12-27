Москва, 27 декабря, 2024, 16:57 — ИА Регнум. Верховный суд России, рассмотрев дело в отношении гадалки, признал так называемое снятие порчи мошенничеством.

ИТАР-ТАСС/Валерий Матыцин

Суть дела заключалась в том, что женщина обратилась к гадалке, которая заявила, что на клиентке и её близких якобы лежит порча. За снятие попросила три миллиона рублей. Часть средств прорицательница получила наличными, ещё часть — переводом.

Часть денег ведьма сжигала в процессе проведения обрядов, но подменяла настоящие купюры на их муляж. Клиентка заметила это и обратилась в правоохранительные органы. Гадалку признали виновной в мошенничестве. Она обжаловала решение.

Апелляционная и кассационная инстанции не могли сойтись во мнениях. Они признали, что обман был в том, что предсказательница пообещала снять некую порчу. Однако сам ритуал прямо не запрещен, поэтому и нет предмета преступления. Ещё одним аргументом стало то, что клиентка передала деньги добровольно. Но само сжигание денег признали мошенничеством.

Верховный суд признал мошенничеством и сжигание денег, и сам обряд снятия порчи.

В начале ноября жительница Москвы по имени Юлия решила вернуть возлюбленного с помощью приворота и отдала 360 тыс. рублей гадалке. Несмотря на все усилия колдуньи, молодой человек ответил отказом на предложение снова быть вместе. В этот момент девушка поняла, что гадалка её обманула, и написала заявление в полицию.

Ранее ещё один житель Москвы потратил 800 тыс. рублей в попытке «приворожить» возлюбленную. Но улучшений в отношениях мужчина так и не дождался, поэтому обратился в полицию с заявлением.