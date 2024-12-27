* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Самара, 27 декабря, 2024, 16:43 — ИА Регнум. Самарский областной суд приговорил певца Эдуарда Шарлота (физлицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) к 5,5 года колонии-поселения за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих.

Альберт Дзень/ТАСС Эдуард Шарлот (физлицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов)

«Признать Шарлота виновным в совершении преступлений по статьям 354.1, 148 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев в колонии-поселении», — указано в опубликованном 27 декабря пресс-службой суда сообщении.

Певца на 4 года лишили права администрировать сайты и сети общего пользования.

Отдельно судья объявил, что уголовное преследование по обвинению в уничтожении документов и возбуждении ненависти или вражды прекратили из-за отказа гособвинителя от обвинения. Причиной указано отсутствие в действиях Шарлота состава преступления.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года против Шарлота возбудили три уголовных дела. В одном из опубликованных видеороликов певец разорвал георгиевскую ленту в форме буквы Z и наступил на неё. В другом он без одежды исполнил пародию на мотив песни «День Победы». На следующем видео певец прибил к дереву фотографию патриарха Московского и всея Руси Кирилла, свой военный билет и крест с распятием. Позднее Шарлот написал покаянное письмо главе патриархата и попросил простить его. Певец также сжёг свой российский паспорт, позже объяснив действия ошибочным помешательством на ложной информации.

23 июля Росфинмониторинг внёс исполнителя в список террористов и экстремистов. В октябре суд продлил арест Шарлоту на полгода. В ходе рассмотрения уголовного дела певец частично признал вину, отказавшись согласиться с обвинением в возбуждении ненависти. Артист также отметил, что не уверен в верной квалификации по другим эпизодам. Гособвинение настаивало на 7 годах 5 месяцах лишения свободы. Кроме того, у суда просили оштрафовать певца на 299 тыс. рублей.