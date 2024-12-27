Москва, 27 декабря, 2024, 16:48 — ИА Регнум. Газ в Европе значительно подорожал после заявления президента РФ Владимира Путина, что поставки голубого топлива через Украину невозможны из-за действий Киева. Об этом 27 декабря сообщило агентство Bloomberg.

Victor Lisitsyn/Global Look Press

«Фьючерсы на эталонные товары подскочили на 5% в пятницу, что стало самым большим ростом за неделю», — говорится в материале.

Издание также отметило, что запасы в газовых хранилищах в Европе находятся на уровне ниже 75%. В агентстве не исключают, что получится достичь договорённости о продолжении транзита через украинскую территорию «в последнюю минуту».

Как передавало ИА Регнум, Путин 26 декабря заявил, что продолжение поставок российского газа через Украину в 2025 году будет невозможно из-за того, что Киев направил в суд иск к «Газпрому» за то, компания не поставляет топливо по одному из газопроводов, перекрытому украинской стороной. Российский лидер назвал назвал бредом позицию киевских властей.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 20 декабря заявил, что транзит газа из РФ по территории страны полностью остановят 1 января 2025 года. Он не исключил, что украинская газотранспортная система будет после этого работать, но только не для перекачки топлива из России.

В октябре Путин указал на то, что киевский режим пропустил срок бронирования поставок газа на следующий год, так как это нужно было сделать не позднее июля. Также в конце года истекает срок контракта на транзит. Чтобы возобновить поставки через Украину, нужно заключить новый договор и забронировать объёмы до июля 2025 года.