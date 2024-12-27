Тбилиси, 27 декабря, 2024, 16:37 — ИА Регнум. Грузинские оппозиционные партии не отказались от денег из государственной казны после прошедших в республике парламентских выборов и этим фактически признали их результаты. Об этом 27 декабря рассказал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

Katharina SchrÃ¶der/Global Look Press

«Они (оппозиционные партии Грузии. — Прим. ред.) не отказались от финансирования. Три политические партии: «Нацдвижение», «Лело» и партия Гахарии признали тем самым результаты выборов», — заявил он в интервью грузинскому телеканалу «Имеди».

По словам Кобахидзе, от оппозиции в будущем стоит ждать новых подобных шагов, и она может войти в парламент раньше правящей в Грузии партии «Грузинская мечта».

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии 26 декабря сообщила, что истёк срок отказа от государственного финансирования для участвовавших в выборах в парламент республики партий. В результате этого финансирование из бюджета государства будут получать и партии, отказывающиеся признавать легитимность выборов. Это — «Единое национальное движение», «Гахария за Грузию», «Лело для Грузии». Единственной отказавшейся от госфинансирования партией оказалась оппозиционная «Коалиция за перемены».

Как сообщало ИА Регнум, грузинская оппозиция не признала итогов состоявшихся 26 октября выборов в парламент Грузии, на которых 89 мандатов из 150 получила правящая партия «Грузинская мечта». С 4 ноября лидеры грузинской оппозиции начали в Тбилиси протестные акции.

Они вновь активизировались после того, как Кобахидзе 28 ноября заявил о решении правительства до конца 2028 года не обсуждать вопрос о переговорах о вступлении в Евросоюз. Власти также отказались от всех бюджетных грантов от Брюсселя.

Первые дни протесты в Тбилиси сопровождались беспорядками, манифестанты бросали в правоохранителей тяжёлые предметы, пиротехнику и бутылки с зажигательной смесью. Однако после серии обысков и задержаний, проведённых сотрудниками полиции у протестующих, митинги с 4 декабря начали проходить почти без происшествий. Премьер-министр Грузии 5 декабря заявил, что в республике удалось пресечь попытку «майдана».

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет 15 декабря назвал Грузию примером того, как можно избежать участи Украины и противостоять попыткам цветной революции.