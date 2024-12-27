Москва, 27 декабря, 2024, 16:41 — ИА Регнум. Российская Автономная некоммерческая организация (АНО) «Диалог» подала иск в суд против минюста США в ответ на ложные обвинения со стороны ФБР и незаконное изъятие домена компании. Об этом 27 декабря сообщили в пресс-службе организации.

Заявление АНО подала в Окружной суд американского штата Пенсильвания. В течение следующих 15 дней ответчики — США и минюст — должны предоставить первый официальный ответ по иску.

«Этим иском мы оспариваем доказательную базу, которую ранее такой же американский суд признал достаточной для выдачи первоначального ордера на конфискацию в сентябре доменов, связанных с «Диалогом», — заявил гендиректор организации Владимир Табак.

Как сообщало ИА Регнум, в начале сентября ФБР обвинила «Диалог» в распространении фейковой информации, направленной на дискредитацию публичных лиц из США и европейских стран. Директор «Диалога» Табак 4 сентября был внесён в санкционный список США, в который также попал ряд российских СМИ.

Табак в конце октября обвинил ФБР в распространении фейков и предупредил о готовящемся судебном иске. Он объявил о создании международной фактчекинговой организации — объединения для борьбы с распространением ложной информации.