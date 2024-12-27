Москва, 27 декабря, 2024, 16:28 — ИА Регнум. Учебник по основам безопасности жизнедеятельности, в котором в изнасиловании винят жертв, нельзя использовать для обучения в школах. Об этом 27 декабря заявило Минпросвещения РФ.

Скриншот сайта ozon.ru

«Учебник по основам безопасности жизнедеятельности для 9-го класса, авторы С. Н. Вангородский, М. И. Кузнецов и В. Н. Латчук, выпущенный издательством «Дрофа», отсутствует в федеральном перечне учебников. Издание не может использоваться в школах», — указано на сайте министерства.

В Минпросвещения напомнили, что федеральный перечень был утверждён приказом от 5 ноября 2024 г. № 768. В нём для обучения в 9-м классе предлагается использовать учебники под научной редакцией Юлии Шойгу и под редакцией Сергея Егорова.

Ранее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина обратила внимание на учебник ОБЖ для 9-го класса, в котором указано, что чаще в изнасилованиях виноваты сами девушки, которые, надевая короткие юбки и выбирая яркий макияж, провоцируют мужчин. По её информации, его используют в школах Ростова-на-Дону, Волгодонска и Тамбова.

Как сообщало ИА Регнум, с 1 сентября в российских школах ввели новый предмет «Основы безопасности и защиты Родины» вместо основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). По нему, как и по всем обязательным предметам, будет подготовлен единый государственный учебник. За разработку учебной федеральной программы будут отвечать Минобороны и МЧС. Завершить её планируют в течение следующего учебного года.

Как пояснил министр просвещения Сергей Кравцов, после введения в российских школах предмета «Основы безопасности и защита Родины» нагрузка на учеников не увеличится, дисциплину будут внедрять поэтапно. В рамках предмета школьники познакомятся с таким понятием, как воинская обязанность, и будут изучать задачи военной службы.