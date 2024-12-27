Киев, 27 декабря, 2024, 17:07 — ИА Регнум. Фигурантка уголовного дела о теракте и наёмничестве датчанка Аннабель Йоргенсен оказалась профессиональным военным. Об этом заявила газета «Коммерсант» 26 декабря.

Официальный канал Следственного комитета Российской Федерации Аннабель Йоргенсен

Согласно данным, 29-летняя гражданка Дании, до того как принять участие в боевых действиях на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ), была солдатом датской обороны и проходила службу в Ираке. Отмечается, что в начале года женщина приехала на Украину и поступила в формирование, связанное с украинской националистической партией «Правый сектор» (признана террористической организацией и запрещена в России). Пройдя там боевую подготовку, она вступила в состав штурмового батальона «Арей», добавляет издание.

Главное военное СУ СК России установило, что наёмница получала за службу порядка $1 тыс. ежемесячно, а также премии за убитых и уничтоженную военную технику.

«Следствие констатирует, что действия Аннабель Йоргенсен привели к наступлению тяжких последствий, а именно к нападению на населенные пункты Суджанского района Курской области, обстрелам жилых домов, школ, больниц, административных зданий, мест дислокации военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов», — передаёт издание.

Как передавало ИА Регнум, 20 декабря СК возбудил дело против Йоргенсен по статьям о теракте, совершённом группой лиц, и наёмничестве (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 359 УК РФ). По первой статье ей грозит до 20 лет заключения, по второй до 15 лет.

9 декабря СК РФ завершил следственные действия по уголовному делу против наёмника из США Роберта Вертмана, обвиняемого в военных преступлениях в Курской области — в наёмничестве и совершении теракта. По ходатайству следователя его суд заочно арестовал, он также объявлен в международный розыск.

14 ноября Следственный комитет вынес постановления о привлечении к ответственности иностранных наёмников, воюющих на стороне Вооружённых сил Украины. В отношении 800 лиц вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых. В их числе граждане Грузии, Латвии, Литвы, Франции, США, Молдовы и подданный Швеции. В отношении более чем 30 наёмников суды вынес обвинительные приговоры.