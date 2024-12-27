Москва, 27 декабря, 2024, 16:41 — ИА Регнум. В Москве уничтожили членов радикальной исламистской группировки «Вилаят Хорасана» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), готовивших теракт у отдела полиции. Об этом в пятницу, 27 декабря, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Кадр из видео

«При задержании террористы оказали вооружённое сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате были нейтрализованы ответным огнём», — подчеркнули в спецслужбе.

Утверждается, что злоумышленники приобрели автомобиль и разместили в нём газовые баллоны, после чего начали собирать самодельное взрывное устройство.

Следствием возбуждено уголовное дело о покушении на совершение теракта, об организации деятельности террористической организации и участии в её деятельности. По месту проживания боевиков обнаружили огнестрельное оружие, боеприпасы и составные части взрывчатки. На одном из изъятых мобильных телефонов найдено видео с двумя мужчинами, на головах которых чёрные повязки с исламистской символикой. Они пожимают друг другу руки на фоне флага с аналогичными символами.

25 декабря ФСБ задержала семерых россиян, включая троих несовершеннолетних, которые по заданию спецслужб Украины готовили теракт против руководителя одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса. Отмечалось, что перед этим задержанные помогали украинским телефонным мошенникам.