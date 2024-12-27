Москва, 27 декабря, 2024, 16:10 — ИА Регнум. Отказ команды норвежского судна от попытки спасти российских моряков с затонувшего в Средиземном море сухогруза Ursa Major является вопиющим случаем. Об этом 27 декабря заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Дмитрий Песков

«Это вопиющий случай, который заслуживает тотального порицания», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Если норвежцы действительно отказались помочь морякам потерпевшего крушение судна, это противоречит всем морским законам, подчеркнул Песков.

Российское судно Ursa Major 24 декабря затонуло в международных водах Средиземного моря между Испанией и Алжиром после взрыва в машинном отделении судна. Компания «Оборонлогистика», являющаяся владельцем Ursa Major, на основании собранных данных заявила, что причиной кораблекрушения стал теракт.

«Оборонлогистика» также сообщила, что борт под норвежским флагом Oslo Carrier 3 отказался принять на борт экипаж Ursa Major, находившийся в спасательной шлюпке. Моряков подобрало испанское судно Salvamar Drago.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал подлостью отказ норвежцев спасать экипаж Ursa Major. Это останется на их совести, отметил политик.

Владеющая судном Oslo Carrier компания Bulkship Management AS подтвердило, что норвежские моряки не взяли на борт россиян. Причиной для такого решения назвали то, что к месту крушения двигалась спасательная лодка. До её прибытия шлюпку прикрепили к судну.