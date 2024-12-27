Баку, 27 декабря, 2024, 16:16 — ИА Регнум. Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) объявила о приостановке с 28 декабря перелёты из Баку в восемь российских городов. Об этом 27 декабря заявила в Telegram-канале пресс-служба перевозчика.

Petrov Sergey/Global Look Press

Под ограничения попали рейсы в Сочи, Минеральные Воды, Волгоград, Уфу, Самару, Саратов, Нижний Новгород и Владикавказ.

«Данное решение, принятое в соответствии с распоряжением Государственного управления гражданской авиации Азербайджана, основано на предварительных результатах расследования катастрофы самолёта Embraer 190, выполнявшего рейс J2-8243 Баку — Грозный авиакомпании Azerbaijan Airlines, в связи с физическим и техническим внешним вмешательством и рассматривает потенциальные риски для безопасности полётов. Приостановка будет действовать до завершения окончательного расследования», — говорится в публикации.

Компания отметила, что пассажиры могут получить возврат денег или перебронировать свои билеты.

Как передавало ИА Регнум, 25 декабря AZAL отменила все авиарейсы из Баку в Грозный и Махачкалу. 27 декабря самолёт, следовавший из Баку в Минеральные Воды, развернули в воздухе после сообщения о приостановке приёма и вылета рейсов в аэропорту Махачкалы.

Утром 25 декабря Embraer E190 вылетел из Баку в Грозный. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Аэропорт Грозного не принял самолёт из-за плохих метеоусловий. Борт направили в Махачкалу, а затем в Актау, где он разбился при подлёте к воздушной гавани.

По последней информации, в результате падения самолёта погибли 38 человек, ещё 29 человек, в том числе трое детей, выжили. Согласно спискам, на борту воздушного судна находились 16 россиян, девять из которых выжили.