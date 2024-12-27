Москва, 27 декабря, 2024, 16:35 — ИА Регнум. Четырёхкратная чемпионка Олимпийских игр по лыжным гонкам Раиса Сметанина переведена из палаты интенсивной терапии в реанимационное отделение. Об этом 27 декабря рассказал источник «Матч ТВ».

Павел Бедняков/РИА Новости

«По состоянию на 27 декабря Раису Петровну перевели в отделение реанимации. Там её наблюдают специалисты», — сказал он.

По словам источника, олимпийскую чемпионку перевели в другое отделение реанимации 26 декабря, и она пока находится в тяжёлом состоянии.

Как сообщало ИА Регнум, 14 декабря Сметанина перенесла инсульт, и её направили в реанимацию, а на следующий день её парализовало. Экс-спортсменка находилась в сознании — открывала глаза и ела, однако не могла говорить. Её состояние оценивалось как стабильно тяжёлое.

Президент Федерации лыжных гонок Республики Коми Руслан Семенюк 15 декабря рассказал, что Сметанину ранее подключали к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Он также поблагодарил медперсонал республиканской больницы и её главврача Рамазана Абакарова за их самоотверженную работу.

Позднее, 24 декабря стало известно, что знаменитая лыжница начала самостоятельно дышать после инсульта. Тогда же её перевели из реанимации в палату интенсивной терапии.