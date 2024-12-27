Москва, 27 декабря, 2024, 15:52 — ИА Регнум. Трансляции с животными Московского зоопарка популярны среди жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга. Любят наблюдать за животными также жители Твери, Волгограда, Новосибирска и Воронежа, сообщили в пресс-службе зоосада.

Shatokhina Natalya/Global Look Press

«Естественно, что больше всего за животными наблюдают жители двух столиц — Москвы и Санкт-Петербурга, а также таких крупных городов, как Нижний Новгород и Екатеринбург», — сказали в пресс-службе. Там добавили, что жители этих городов смотрят все трансляции.

В зоопарке отметили, что если говорить о городах, которые замыкают пятерки рейтингов, то можно увидеть интересные особенности.

Так, в Твери выбирают следующие трансляции: капибар и слонов, горилл, а также бегемота и орангутанов. Жители Волгограда очень любят видео с медоедами и рысями. Новосибирцы же обожают трансляции с пандой Катюшей, а в Воронеже же очень популярен манул.

В зоосаде напомнили, что осенью на портале mos.ru запустили трансляцию из Московского зоопарка, 29 камер установили в 10 вольерах с пандами, манулом, медоедами, слонами, капибарами, карликовым бегемотом, гориллами, семейством орангутанов, сурикатами и рысями.