Москва, 27 декабря, 2024, 15:48 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин присвоил ранг чрезвычайного и полномочного посланника первого класса послу РФ на Маврикии Ираде Зейналовой. Соответствующий указ 27 декабря разместили на официальном портале правовых актов.

mid.ru Ирада Зейналова

Ранг чрезвычайного и полномочного посла был присвоен директору департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексею Дробинину и гендиректору МИД России Алексею Островскому.

Помимо упомянутых дипломатов, согласно указу, ранги чрезвычайного и полномочного посланника разных классов получили ещё восемь человек. Ранги чрезвычайного и полномочного посла — ещё два человека.

Дробинин находится в должности главы департамента с декабря 2021 года. Дипломатическую службу ведёт с 1996 года, в 2014–2017 годах выступал в роли советника-посланника посольства РФ в Израиле.

Островского глава государства назначил на должность гендиректора МИД РФ в феврале текущего года. Он выполняет роль замминистра и занимается вопросами финансово-хозяйственной деятельности, капстроительства, управления дипсобственностью за рубежом, действиями дипломатических представительств иностранных государств, аккредитованных в России.

13 сентября президент Путин подписал указ, которым назначил телеведущую и журналистку Зейналову чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Маврикий. Как отметила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова, Зейналова является обладателем высшего образования с красным дипломом Дипакадемии МИД РФ.

16 октября Зейналова вручила верительные грамоты президенту республики Притвираджсингу Рупану. По итогам мероприятия она напомнила, что Россию и Маврикий связывает давняя история двусторонних и дружеских отношений, основанных на взаимном уважении.