Москва, 27 декабря, 2024, 16:45 — ИА Регнум. Подростки, которые смотрят TikTok и Instagram (материнская компания Meta признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) без контроля взрослого, могут просматривать видео с агрессией, драками, насилием и повторять это, потому что срабатывает механизм подражания. Об этом в беседе с ИА Регнум заявил детский и семейный психолог Надежда Резенова.

Кадр из видео

«К сожалению, подростки пока фильтровать поступающую информацию не могут. И срабатывает механизм подражания, чтобы получить быструю известность, значимость они начинают повторять то, что видят. Поэтому я призываю, чтобы все-таки родители хотя бы частично интересовались, что смотрят их дети», — рассказала психолог.

Чаще всего, когда самооценка у детей недостаточно стабильная, адекватная, они повышают её, унижая тех, кто рядом, при этом снимая на видео. Но это неправильный способ повышения самооценки. В этом моменте они получают гормон радости, который заставляет их дальше и дальше продолжать проявлять агрессию.

Западные онлайн-платформы уже не в первый раз становятся источником опасного контента для детей. Это еще раз подтверждает, что для американских ИТ-гигантов важна только прибыль. Безопасность пользователей, особенно несовершеннолетних, их мало волнует. Например, YouTube не желает удалять противоправный контент и предлагает его к просмотру детям и взрослым. Об этом ИА Регнум сообщил член Общественного совета при Минцифры России, первый зампред комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты РФ Армен Гаспарян.

«Есть различные способы уберечь себя и своего ребёнка от подобного негативного влияния. Один из них — это перейти на отечественные онлайн-платформы, которые всерьёз озабочены безопасностью пользователей. И доказывают это не только словами, но и делами. Кроме того, наши платформы уважают требования российского законодательства, в отличие от иностранных», — добавил эксперт.

Ради безопасности своих детей родителям не стоит забывать, что западные онлайн-платформы — это пространство, где ребёнка могут подстерегать различные угрозы: фейки и другой противоправный контент, злоумышленники. Также уже неоднократно было доказано негативное влияние западных площадок на детскую психику. Об этом рассказал ИА Регнум руководитель социального проекта АНО «Центр помощи «Заступник» Александр Петрухин.

«В такой ситуации, чтобы повысить свою безопасность в интернете, взрослым и детям стоит перейти на отечественные онлайн-платформы. У нас уже есть свои соцсети, видеохостинги, онлайн-кинотеатры, которые понимают, что важно заботиться о безопасности своих пользователей», — подчеркнул эксперт.

21 марта Тверской суд Москвы запретил деятельность в России соцсетей Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за призывы к убиству русских.

В конце июля 2024 года Таганский районный суд Москвы также наложил на TikTok штраф в 4 млн рублей за отказ выполнить предписание Роскомнадзора и удалить фейки и запрещённый контент.