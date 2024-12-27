Москва, 27 декабря, 2024, 15:51 — ИА Регнум. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 79,7% россиян, его работу одобряют 76,8%. Об этом свидетельствуют итоги соцопроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные 27 декабря на сайте организации.

Roman Naumov/Global Look Press

«Показатель одобрения деятельности президента с 16 по 22 декабря 2024 г. составил 76,8% (+0,8 п. п. за неделю). На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 79,7% респондентов (+0,8 п. п. за неделю)», — говорится в материале ВЦИОМ.

Уровень одобрения работы премьер-министра РФ Михаила Мишустина составил 51,5%, правительства — 49,8%. При этом при ответе на вопрос респондентам, каким политикам они доверяют, премьера назвали 61,4%.

В список депутатов, которым россияне доверяют больше всего, также попали председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов (35,5%), лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов (28,6%), глава ЛДПР Леонид Слуцкий (23,3%) и председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев (9,6%).

На вопрос о предпочтении политических партий, если бы в ближайшее выходные прошли выборы в Госдуму, 37% опрошенных назвали «Единую Россию». О поддержке ЛДПР заявили 11,0%, КПРФ — 9,6%, «Новые люди» — 6,0% «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 3,8%.

В исследовании участвовали 1600 жителей России старше 18 лет. Вопросы задавали с 16 по 22 декабря по телефону, используя случайную выборку мобильных номеров. Погрешность соцопроса оценили в 1%.

Как передавало ИА Регнум, 13 декабря Фонд «Общественное мнение» опубликовал результаты опроса, в котором о доверии Путину заявили 80% респондентов. Работу Мишустина положительно оценили 56%, правительства — 51%.

В июле пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил сохранение высокого уровня поддержки главы государства. В первую очередь это связано с ежедневной ответственной работой российского лидера, отметил представитель Кремля.