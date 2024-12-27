Вашингтон, 27 декабря, 2024, 15:46 — ИА Регнум. Чиновники из США и НАТО считают, что Украине стоит осмотрительнее использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS в вопросах их количества и выбора целей для ударов. Об этом 27 декабря написала американская газета The New York Times.

Defense Ministry/Global Look Press

«Украина могла бы быть более осмотрительной в отношении количества используемых ракет и более избирательно выбирать цели», — говорится в публикации.

По словам авторов издания, у киевского режима заканчиваются западные ракеты и, вероятно, время, потому что избранный президент США Дональд Трамп публично назвал большой ошибкой разрешение Вашингтона бить по территории РФ американскими дальнобойными ракетами.

Как заявили источники газеты в США, весной Вашингтон передал Киеву только около 50 ракет ATACMS из запасов Пентагона, которые украинские боевики использовали якобы только для ударов по воссоединившимся с РФ регионам.

При этом на момент разрешения действующим президентом США Джо Байденом Киеву бить американскими ракетами вглубь РФ у ВСУ было якобы только 50 ракет. По информации издания, с того момент Киев не менее шести раз ударил западными ракетами по России, для чего был использован 31 снаряд ATACMS и 14 Storm Shadow. Источники газеты в НАТО назвали эти ракеты «ограниченно эффективными», признав, что ход конфликта они изменить не смогли.

Как сообщало ИА Регнум, 18 декабря врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что регион подвергся ракетной атаке со стороны Украины. Он уточнил, что российские силы противовоздушной обороны сбили 10 ракет, в результате атаки никто не пострадал.

Министерство обороны 19 декабря сообщило, что удар о стороны Украины по объекту в Ростовской области был нанесён удар западными дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow. В ведомстве пообещали, что эти действия противника не будут оставлены без ответа.

Армия России 20 декабря нанесла удары высокоточным оружием большой дальности по цели в Киеве, отвечая на ракетный удар ВСУ по предприятию в Ростовской области. Этой целью стали пункт управления Службы безопасности Украины (СБУ) и конструкторское бюро «Луч», проектирующее и производящее ракетные комплексы «Нептун» и крылатые ракеты наземного базирования РСЗО «Ольха».

Президент России Владимир Путин 28 ноября отметил, что удары западным дальнобойным оружием по российской территории означают прямое вовлечение НАТО в конфликт на Украине. Он уточнил, что угроза новых ударов западным оружием по территории РФ есть, но на них обязательно будет дан ответ.