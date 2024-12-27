Москва, 27 декабря, 2024, 15:23 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил создать в регионах страны сеть протезно-ортопедических реабилитационных центров.

Belkin Alexey/Global Look Press

«Разработать план мероприятий по созданию в субъектах РФ сети протезно-ортопедических реабилитационных организаций в целях обеспечения доступности протезно-ортопедической помощи для инвалидов», — указано в перечне поручений по итогам встречи с участниками спецоперации 3 декабря.

Поручение адресовано правительству России и регионам. Исполнить его необходимо до 1 марта 2025 года.

Как сообщало ИА Регнум, в начале декабря глава государства указал на необходимость создания таких центров в регионе. По его словам, 240 компаний уже работают в сфере протезирования. Специалистов много, но недостаточно. Он добавил, что для этого создадут программу подготовки специалистов, а лучшие практики будут тиражировать по всей стране. Разработать программу создания региональных центров протезирования он поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Тогда президент посетил Центр инновационных технологий в ортопедии (АО «ЦИТО»), где проходят реабилитацию военнослужащие, получившие ранения в зоне проведения специальной военной операции. Здесь также производятся протезы для тех бойцов, которые пережили ампутацию.

Бойцы Вооружённых сил России рассказали президенту о частых случаях возвращения военнослужащих в зону проведения спецоперации после протезирования конечностей. Путин, в частности, поговорил с одним из бойцов, занимавшимся на тренажёре, и обменялся с ним рукопожатиями.