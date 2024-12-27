Пекин, 27 декабря, 2024, 15:31 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин приказал региональным властям принять меры, чтобы не допустить новых случаев массовых убийств в стране. Об этом 27 декабря сообщило агентство Associated Press.

Ju Peng/Global Look Press

На фоне нескольких недавних случаев власти страны стараются усилить меры по противодействию преступности.

Агентство напомнило, что три случая массовых убийств произошло в Китае в ноябре. Первый — это вооружённое нападение мужчины в начальной школе в провинции Хунань. Ранения получили 30 человек. Агрессивное поведение спровоцировали «инвестиционные потери», которые понёс этот человек.

Второй случай — нападение с ножом провалившего экзамен студента в профессионально-техническом училище в городе Исин. Жертвами стали восемь граждан.

На юге Китая в городе Чжухай водитель, расстроенный разводом, задавил 35 человек.

Отмечается, что в подобных случаях определить точный мотив преступления непросто.

Как сообщало ИА Регнум, 12 ноября в провинции Гуандун водитель автомобиля наехал на пешеходов в Чжухай. В результате 35 человек погибли, ещё 43 получили травмы. 62-летний водитель впал в кому.

В середине ноября в провинции Цзянсу мужчина напал с ножом на учащихся и педагогов училища в Исине. Восемь человек погибли, 17 получили ранения.