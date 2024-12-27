Москва, 27 декабря, 2024, 15:07 — ИА Регнум. Коту Толику из отряда «Семёнычи» 89-й пожарной части управления по ЮВАО главного управления МЧС России по Москве вручили первое специальное звание. Животное стало прапорщиком внутренней службы. Об этом в пятницу, 27 декабря, сообщили в ведомстве.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«Сотрудники чрезвычайного ведомства смастерили для Толика миниатюрные погоны, а в дальнейшем планируют сшить форму МЧС России», — говорится в Telegram-канале.

Отмечается, что кот каждый день посещает разводы караулов, провожает пожарных на выезды и встречает их, является для спасателей настоящим талисманом и надёжным другом.

27 декабря сотрудники МЧС отмечают свой профессиональный праздник. Президент России Владимир Путин в своём поздравлении подчеркнул, что многолетняя история МЧС полна примерами героизма и мужества спасателей, медработников, пожарных, психологов и других специалистов. По словам Путина, российские спасатели и сейчас — надёжное звено в системе безопасности страны.