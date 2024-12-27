Курск, 27 декабря, 2024, 15:01 — ИА Регнум. Военный Вооружённых сил России из Кемеровской области с позывным Кузбасс в течение 10 дней вынужден был притворяться мёртвым, чтобы выйти из окружения в приграничье Курской области.

Shatokhina Natalia/Global Look Press

«Я остался один. Кругом были лишь тела погибших товарищей и … [украинская] речь. Выйти я никак не мог, поэтому слился с землёй и не шевелился», — привёл его слова телеканал RT.

Осенью группа, в составе которой действовал Кузбасс, попала в окружение, и её атаковали дроны-разведчики украинских боевиков, которые сбрасывали на российских военных кассетные и миномётные боеприпасы.

«Я сейчас вспоминаю, что пережил и как мне повезло. Бог уберёг, все товарищи на моих глазах погибли, а меня маленько в голову тряхнуло», — отметил выживший российский военный.

По словам Кузбасса, в первый день украинские формирования проводили зачистку и прошли мимо него в двух-трёх метрах, однако сочли его мёртвым, а на второй день возле него упала граната, которая не взорвалась.

В это время российский военный не мог выйти с окруженной территории, так как украинские боевики постоянно патрулировали местность, и ему приходилось менять положение тела только ночью, когда движений не было видно. Всё это время бойцу приходилось питаться шоколадом с остатками сухпайков и пить воду из лужи.

«У меня от холода стали сильно болеть ноги, согреться было нечем, голова гудела. К счастью, на пятые сутки противник стал меньше передвигаться вокруг меня, и я начал искать способ связаться со своими», — уточнил он.

Кузбасс смог выйти на связь с сослуживцами лишь на девятый день, когда нашёл рацию и пауэрбанк для её зарядки. Ему передали координаты, чтобы можно было ориентироваться на местности, и военнослужащий направился в сторону своих.

«Шёл без рации, она разрядилась, в руках один телефон. Заряд экономил, лишний раз ничего не открывал, чтобы не вырубился», — пояснил он.

Всё это время российскому военному необходимо было укрываться от дронов противника и бороться с тяжёлыми погодными условиями — ветром и снегом. Он шёл на протяжении десяти часов и смог пройти за это время восемь километров до места эвакуации, где его забрали в полевой госпиталь.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 27 декабря стало известно, что российский военный с позывным Кучер 12 дней в одиночку с перебитой рукой оборонял опорный пункт в районе Курахово в Донецкой Народной Республике (ДНР). Отмечалось, что боец потерял много крови, однако не стал сдаваться.

До этого, в октябре, российский разведчик Закарья Алиев и его сослуживцы заняли опорный пункт противника, после чего украинские войска открыли по ним шквальный огонь. Военные армии России перестали выходить с ними на связь, так как сочли группу погибшей.

Спустя три недели разведчики ВС РФ обнаружили Алиева в окопе. Мужчина смог выбраться из-под завалов и продолжил военные действия. У него не было никакой еды, за исключением лука, который он нашёл на отбитых у ВСУ позициях.