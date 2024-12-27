Вашингтон, 27 декабря, 2024, 14:47 — ИА Регнум. Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск заявил, что через 500 млн лет Земля станет непригодной для жизни из-за расширения Солнца. Такое мнение он выразил в пятницу, 27 декабря, в соцсети X (ранее Twitter).

Victor Lisitsyn/Global Look Press

Один из пользователей соцсети написал, что через 5 млрд лет Солнце взорвётся, поэтому человечеству придётся спасаться на Марсе.

«Расширение нашего Солнца может сделать Землю непригодной для жизни через 10% этого времени (500 млн лет. — Прим. ред.)», — прокомментировал это Маск.

Как сообщало ИА Регнум, 18 сентября Макс написал, что человечество погибнет, если не сможет освоить межзвёздные перелёты. По его словам, есть очень большая вероятность столкновения с Землёй большой кометы, что приведёт к гибели жизни на ней.