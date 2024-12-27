Осло, 27 декабря, 2024, 14:36 — ИА Регнум. Норвежское судно Oslo Carrier 3 не стало поднимать на борт тонущих российских моряков с Ursa Major, так как на помощь им отправлялось другое судно. Об этом 27 декабря заявил норвежский судовладелец Bulkship Management AS.

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«Спасательной операцией занимался Морской спасательно-координационный центр в Картахене, который отвечает за подобные операции в этом районе. Диспетчер приказал капитану не брать на борт экипаж терпящего бедствие судна, поскольку их спасательная лодка находилась на пути к месту происшествия», — указано в пресс-релизе.

Отмечается, что спасательная шлюпка была закреплена рядом с норвежским судном до прибытия спасателей. Судовладелец подчеркнул, что никто из членов российского экипажа в шлюпке не пострадал и непосредственной опасности для них не было.

Как сообщало ИА Регнум, российское судно Ursa Major 24 декабря затонуло в международных водах Средиземного моря между Испанией и Алжиром. Крушение произошло после взрыва в машинном отделении судна. На спасение экипажа судна отправился военный российский корабль. Моряки сообщили, что судно везло пустые контейнеры в трюме и два крана на палубе.

27 декабря группа компаний «Оборонлогистика» сообщила, что судно под норвежским флагом Oslo Carrier 3 отказалось спасать российских моряков, сославшись на некий запрет. В результате 14 человек из шлюпки забрали испанцы с судна Salvamar Drago. Двое пропали без вести.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что нельзя прощать отказ Норвегии спасти российских моряков. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов подчеркнул, что отказ норвежских моряков принять на борт российский экипаж может быть рассмотрен в международном суде.