Киев, 27 декабря, 2024, 14:36 — ИА Регнум. На Украине из-за опасений сокращения поставок вооружений от Запада наладили производство «бомж-ракет», которые собирают кустарным образом в том числе в гаражах. Об этом сообщил журнал The Economist.

Alex Chan Tsz Yuk/Global Look Press

Журналисты посетили один из таких гаражей, где разрабатывают двигатель для подобной ракеты. Её официальное название — «Трембита» в честь музыкального рожка, издающего громкие звуки.

«Это современная переделка импульсного воздушно-реактивного двигателя за $200, впервые использованного на немецкой ракете «Фау-1» в 1944 году. Труба двигателя сделана грубо и наспех», — говорится в материале, опубликованном 23 декабря.

Руководитель группы инженеров, работающей над двигателем, Сергей Бирюков признался, что они сами называют её «бомж-ракетой». Проектируемая дальность её полёта — до 200 км, скорость около 400 км/ч. Она может нести боевую часть до 25 кг.

«Мы можем промахнуться мимо нашей цели», — добавил Бирюков в беседе с журналистами.

Высокопоставленный сотрудник украинского силового ведомства заявил изданию, что стране понадобиться не менее года, чтобы начать производить ракеты в нужном количестве и с характеристиками, которые могли бы серьёзно угрожать России. Журнал при этом подчеркнул, что за год может ещё многое измениться не в пользу Украины.

Как передавало ИА Регнум, газета Wall Street Journal в ноябре сообщила, что на Украине не хватает средств для производства собственных баллистических ракет. В стране десятилетиями над этим работают, но не смогли добиться успехов. Советник главы киевского режима Владимира Зеленского Александр Камышин также заявил о нехватке денег на производство своих ракетных систем. Поэтому руководству страны приходится просить помощь у Запада, отметил он.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ноябре заявила, что никакое «чудо-оружие» не поможет киевскому режиму изменить ход специальной военной операции. Она также назвала иллюзорными планы Запада нанести стратегическое поражение России.