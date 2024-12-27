Москва, 27 декабря, 2024, 14:21 — ИА Регнум. Гендиректор компании «Форэс» Сергей Шмотьев подтвердил, что готов выдать премию в размере 15 млн рублей за уничтожение первого истребителя США F-16 в зоне спецоперации.

IMAGO/Björn Trotzki/Global Look Press

«Выплата за сбитый F-16 — это наш вклад в поддержку тех, кто ежедневно рискует жизнью ради безопасности Родины», — процитировало его 27 декабря ТАСС.

Миллиардер добавил, что гордится героизмом российских военных и будет продолжать оказывать им всестороннюю помощь.

Как сообщало ИА Регнум, 8 июня на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Шмотьев впервые заявил о готовности выплатить деньги за сбитый в зоне спецоперации американский истребитель. Он также добавил, что военные получают премии за подбитые танки, поставленные западом. За первый были выплачены 5 млн рублей, далее премии стали составлять по 500 тыс. рублей. На момент его заявления на выплаты была очередь за поражение более 20 танков.

Вечером 26 декабря председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов рассказал о сбитом в Запорожской области F-16. По его словам, истребитель в этот момент готовился нанести ракетный удар по региону.

На следующий день минобороны США отказалось комментировать сообщения о сбитом истребителе. Министерство предложило адресовать вопрос украинской стороне.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предупреждал, что Москва расценит передачу Киеву самолётов F-16 как преднамеренный сигнал со стороны НАТО в ядерной сфере. Он напомнил, что эти истребители долгое время служили основным средством доставки в рамках так называемых совместных ядерных миссий Североатлантического альянса.