Москва, 27 декабря, 2024, 14:17 — ИА Регнум. Разбившийся в Актау утром 25 декабря самолёт Embraer, следовавший из Баку, не мог приземлиться в Грозном из-за действовавшего в аэропорту чеченской столицы плана «Ковёр». Об этом 27 декабря заявил руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.

Stringer/NEWS.ru/Global Look Press

Он отметил, что утром 25 декабря в районе аэропорта Грозного обстановка была сложная.

«Украинские боевые беспилотники в это время предпринимали террористические атаки на гражданскую инфраструктуру в городах Грозный и Владикавказ. В связи с этим в районе аэропорта Грозный вводился режим «Ковёр», предусматривающий немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства», — привела слова Ядров пресс-служба ведомства.

Сыграли свою роль и погодные условия. В районе аэропорта был плотный туман и на высоте 500 метров не было видимости. Командир самолёта предпринял две попытки посадить воздушное судно в Грозном, но они не удались. Ему предложили другие аэропорты, командир экипажа принял решение следовать в Актау, уточнил глава Росавиации.

Глава ведомства также отметил, что Росавиация полностью готова к сотрудничеству с казахскими и азербайджанскими коллегами. Он указал на необходимость тщательно и полностью выверить все обстоятельства случившегося.

Как сообщало ИА Регнум, утром декабря пассажирский самолёт Embraer авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в Грозный, разбился в трёх километрах от аэропорта Актау. Как сообщал авиаперевозчик, самолёт при плдлёте к Грозному из-за плохих метеоусловий направили в Махачкалу, затем воздушное судно было перенаправлено в Актау, где оно упало на землю.

В результате авиакатастрофы погибли 38 человек, живы остались 29 человек, в том числе трое детей. На борту находились 67 человек, включая 16 граждан России, девять россиян спаслись.

Обследовавшие место ЧП специалисты обнаружили оба бортовых самописца с воздушного судна.

Ка отметил в беседе с ИА Регнум главный редактор интернет-портала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко, опубликованные в интернете снимки с отверстиями на хвостовой части Embraer не говорят о возможной атаке на самолёт. Он шёл на посадку без характерных для обстрела повреждений. Предположительно, двигатель самолёта получил повреждение в районе Актау. Эксперт не исключил, что причиной могло стать столкновение с птицами.