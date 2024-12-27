Дублин, 27 декабря, 2024, 14:21 — ИА Регнум. Бывший депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес призвал генсека НАТО Марка Рютте расследовать взрывы на «Северных потоках». Об этом он написал на своей странице в соцсети Х 27 декабря.

The Swedish Coast Guard/Global Look Press

«Когда мы уже проведём надлежащее расследование преступного повреждения газопровода «Северный поток», этого акта экологического терроризма?» — написал экс-депутат.

Уоллес обратился к генсеку НАТО после комментария последнего о повреждении электрокабеля EstLink 2 между Финляндией и Эстонией и последующем расследовании обстоятельств инцидента.

«Поговорил с [премьер министром Эстонии] о сообщениях о возможной диверсии на кабелях Балтийского моря. НАТО солидарно с союзниками и осуждает любые атаки на критически важную инфраструктуру. Мы следим за расследованиями, проводимыми Эстонией и Финляндией, и готовы оказать дальнейшую поддержку», — сообщил Рютте 26 декабря.

Как передавало ранее ИА Регнум, 25 декабря между Эстонией и Финляндией зафиксировали аварийное отключение кабеля постоянного тока EstLink 2. Отмечалось, что власти проведут расследование. В финской сетевой компании Fingrid сообщили, что нельзя исключать возможность вандализма.

На следующий день эстонские СМИ сообщили, что ещё три подводных кабеля связи между двумя странами вышли из строя. Издание Postimees также отметило, что правительство страны созвало экстренное заседание на тему аварийного отключения подводного электрокабеля EstLink 2 и защиты подводной инфраструктуры.

Обе нитки «Северного потока» и одна нить «Северного потока — 2» были подорваны в конце сентября 2022 года в исключительных экономических зонах Дании и Швеции. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что подобную диверсию невозможно было осуществить без поддержки на государственном уровне. Он подчеркнул, что подрыв был организован американскими спецслужбами.