Донецк, 27 декабря, 2024, 14:17 — ИА Регнум. Российский военный с позывным Кучер с перебитой рукой 12 дней в одиночку удерживал опорный пункт под Курахово в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 27 декабря рассказал его сослуживец с позывным Ярс.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«У него была перебита кость на руке, осколки посекли ноги. Раны уже начали воспаляться, он потерял много крови, но боец не сдался», — сказал он в беседе с RT.

По словам Ярса, когда раненому Кучеру был передан приказ отойти, он смог пробраться по простреливаемой дороге, по которой с трудом пробираются здоровые.

Как сообщало ИА Регнум, разведчик армии России Закарья Алиев вместе с сослуживцами в октябре занял опорный пункт противника, после чего украинские боевики открыли по ним шквальный огонь. Российские военные перестали выходить с ними на связь, так как сочли группу погибшей.

Через три недели разведчики ВС РФ обнаружили Алиева в окопе, он смог выбраться из-под завалов и продолжил воевать с украинскими формированиями. У российского военного не было никакой еды, кроме лука, который он нашёл на отбитых у ВСУ позициях.