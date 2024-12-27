Москва, 27 декабря, 2024, 14:08 — ИА Регнум. Глава МЧС РФ Александр Куренков доложил президенту России Владимиру Путину о мерах по ликвидации чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального значения в Краснодарском крае.

Belkin Alexey/Global Look Press

«Куренков доложил президенту о мерах по ликвидации чрезвычайной ситуации федерального значения, объявленной в Краснодарском крае, из-за разлива топлива в акватории Керченского пролива», — говорится в сообщении сайте Кремля.

Уточняется, что также президент РФ обсудил с главой МЧС текущую работу подразделений возглавляемого Куренковым ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, в Краснодарском крае 26 декабря из-за разлива мазута ввели федеральный режим ЧС. Куренков отметил, что работа по ликвидации последствий разлива продолжается, и пока она выполнена только на 15%.

В Керченском проливе 15 декабря в условиях шторма потерпели крушение два танкера, одному из которых оторвало носовую часть, а второй сел на мель. В результате ЧП произошла частичная утечка нефтепродуктов.

В Анапе 16 декабря открылся единый штаб добровольцев, которые помогают очистить берег Чёрного моря от разлива мазута. Работами по устранению загрязнения занимаются в том числе волонтёры акции «Мы вместе», участники «Движения первых», «Молодой гвардии» «Единой России» и «Народного фронта».

В Краснодарский край 26 декабря прибыла установка для откачки мазута и других нефтепродуктов из затонувших танкеров. Вместе с ней прибыли эксперты Морспасслужбы Балтийского филиала.