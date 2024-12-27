Москва, 27 декабря, 2024, 13:47 — ИА Регнум. Кадры с ликвидированными боевиками группировки «Вилаят Хорасана» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), готовившими нападение на отдел полиции в Москве, обнародовала 27 декабря Федеральная служба безопасности.

Кадр из видео

На видео заснят момент штурма квартиры, в которой находились исламисты. Также показаны их тела, следы от пуль в стене, найденные в квартире вещи с символикой террористической организации, лежащая на полу ручная граната и компоненты для изготовления взрывчатки.

На одном из изъятых мобильных телефонов найдено видео с двумя мужчинами, на головах которых чёрные повязки с исламистской символикой. Они пожимают друг другу руки на фоне флага с аналогичными символами.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3938129" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> ФСБ предотвратила теракт у отдела полиции в Москве

Кроме того, в телефоне одного из боевиков обнаружены фотографии двух новых баллонов с пропаном и видео, на котором в автомобиле на заднем сиденье лежит пять баллонов.

Как передавало ИА Регнум, ФСБ 27 декабря сообщила о предотвращении теракта в Москве. Члены «Вилаят Хорасана» планировали взорвать одно из отделений полиции. Для этого они приобрели баллоны с пропаном и готовили самодельное взрывное устройство. Осуществить задуманное они не успели. При попытке оказать сопротивление сотрудникам ФСБ они были ликвидированы. Исламисты были выходцами из Центральной Азии, уточнили в ведомстве.