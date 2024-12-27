Сана, 27 декабря, 2024, 14:09 — ИА Регнум. Йеменское мятежное движение «Ансар Алла» (хуситы) атаковало гиперзвуковой баллистической ракетой аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве. Об этом 27 декабря заявил представитель хуситов Яхья Сариа.

Иван Шилов ИА Регнум

«Ракетные войска йеменских вооружённых сил провели специальную военную операцию, атаковав гиперзвуковой баллистической ракетой типа «Палестина-2» аэропорт Бен-Гурион в оккупированном районе Яффо (Тель-Авив. — Прим. ред.)», — привел его слова телеканал Al Masirah.

По словам Сариа, ракетный удар достиг своей цели, и работа израильской воздушной гавани была приостановлена.

Как передавало ИА Регнум, ранее 27 декабря агентство SABA со ссылкой на минздрав хуситов сообщило, что не менее шести человек погибли и ещё 40 пострадали в результате ударов израильских военных по столице Йемена, городу Сана.

ВВС Израиля атаковали Сану во время выступления лидера хуситов Абдул-Малика аль-Хуси. По информации телеканала Al Mayadeen, в этот момент в аэропорту столицы Йемена находился глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Хуситы 16 декабря заявили, что нанесли удар гиперзвуковой баллистической ракетой «Палестина-2» по военному объекту в районе Тель-Авива.