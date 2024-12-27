Санкт-Петербург, 27 декабря, 2024, 14:02 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге 27 декабря запустили в эксплуатацию станцию метро «Горный институт», расположенную на четвёртой линии «подземки» в южной части Васильевского острова. В торжественной церемонии открытия в том числе принял участие губернатор города Александр Беглов.

Петр Ковалев/ТАСС

«Мы шли долго к открытию этой станции, было непросто, было очень много сложностей. Но это знаковое событие, потому что это первая станция, которую наш «Метрострой Северной столицы» открывает», — процитировало Беглова «РИА Новости».

Он рассказал, что станция будет обслуживать около 100 тыс. пассажиров в день. Губернатор также проехал на первом поезде от «Горного института» станции до станции «Спасская».

Новая станция, согласно расписанию, будет работать 05:43 до 00:00 мск. В настоящее время это конечная станция на линии.

Как передавало ИА Регнум, в петербургском метро продолжается строительство станции «Театральная», которая находится между «Горным институтом» и «Спасской». Также в этом году планировали запустить станции «Юго-Западная» и «Путиловская».