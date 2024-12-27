Баку, 27 декабря, 2024, 13:34 — ИА Регнум. Следовавший из Баку в Минеральные Воды пассажирский самолёт авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) вернулся в аэропорт вылета. Об этом 27 декабря сообщило азербайджанское агентство Report со ссылкой на пресс-службу компании.

Markus Mainka/Global Look Press

Уточняется, что командир экипажа воздушного судна решил вернуться в Баку после сообщения о приостановке приёма и вылета рейсов в аэропорту Махачкалы.

Пассажирский лайнер приземлился в аэропорту столицы Азербайджана в 10:13 (09:13 мск). В авиакомпании пообещали в ближайшее время предоставить подробную информацию об авиарейсах в Россию.

Как сообщало ИА Регнум, утром 27 декабря в аэропорту Махачкалы, а также Владикавказа, Грозного, Казани, Сочи, Волгограда и Астрахани закрывали воздушное пространство. Через некоторое время эти ограничения были отменены.