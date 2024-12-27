Москва, 27 декабря, 2024, 13:38 — ИА Регнум. На международном валютном рынке Forex ICE курс доллара к рублю 27 декабря превысил 106 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Дарья Антонова ИА Регнум

По состоянию на 13:10 мск, он достиг 106,7 рубля.

На российском межбанковском рынке курс доллара, по состоянию на 12:00 мск, составлял 103,476 рубля (+3,49%).

Банк России с 27 декабря установил курс доллара 99,2295 рубля.

Ранее курс доллара поднимался выше 103 рубля 23 декабря.

Как сообщало ИА Регнум, в начале декабря Банк России заявил, что резкое ослабление рубля в ноябре 2024 года произошло из-за новых американских санкций и действий ряда компаний нефинансового сектора, которые скупали валюту для погашения обязательств перед российскими банками.