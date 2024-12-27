Москва, 27 декабря, 2024, 13:40 — ИА Регнум. За прошедшую неделю 51 украинский военнослужащий сдался в плен российской армии. Об этом заявила 27 декабря в Telegram-канале пресс-служба Минобороны РФ.

Павел Лисицын/РИА Новости

В ведомстве также сообщили, что подразделения группировки войск «Днепр» улучшили положение по переднему краю. В результате их действий потери в Вооружённых силах Украины (ВСУ) составили до 455 военнослужащих, 22 автомобиля и 16 орудий артиллерии. Кроме того, уничтожены восемь станций радиоэлектронной борьбы и три полевых склада боеприпасов, отмечается в публикации министерства.

Как передавало ИА Регнум, 24 декабря МО РФ сообщило, что в ходе освобождения населённого пункта Новопустынка в Донецкой Народной Республике (ДНР) российские военные взяли в плен 10 украинских бойцов. По словам командира роты, перестрелка длилась всего пять минут, после чего украинские военные подняли руки со словами: «Мы сдаёмся».

По данным Минобороны, в период с 14 по 20 декабря по меньшей мере 59 военнослужащих ВСУ сдались в плен на линии боевого соприкосновения.

15 декабря также появилась информация, что группа бойцов ВСУ сдалась в плен, когда российские беспилотники разбросали над её позициями агитационные листовки. Один из пленных посоветовал поступить так же всем украинским сослуживцам.