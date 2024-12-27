Москва, 27 декабря, 2024, 13:04 — ИА Регнум.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о значительном сокращении времени ожидания приема у врача в поликлиниках — с 30 до 7 минут. По его словам, запись к терапевту в день обращения доступна для 90 процентов пациентов. Кроме того, в столице сократили сроки плановой госпитализации.

Petrov Sergey/Global Look Press

«Срок ожидания плановой госпитализации по наиболее востребованным профилям составляет до 10 дней. По онкологии — до 5 дней», — цитирует Собянина агентство городских новостей «Москва».

Это стало возможным благодаря обновлению оборудования в медучреждениях, что позволило увеличить количество высокотехнологичных операций до 100 тысяч в год.

Ранее Собянин заявил, что Москва становится лучшим мегаполисом среди других мировых городов. Факторами для этого стали мощная экономика, доступное и качественное образование и здравоохранение, хорошая экологическая ситуация, благоустройство и комфортный транспорт. Мэр также выразил уверенность в том, что наличие в России города мирового уровня является ее конкурентным преимуществом.