Москва, 27 декабря, 2024, 13:03 — ИА Регнум. Вооружённые силы России освободили населённые пункты Ивановка и Сторожевое на территории Донецкой Народной Республики. Об этом 27 декабря рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

«Подразделения группировки войск «Восток» в результате активных действий освободили населённый пункт Сторожевое Донецкой Народной Республики», — сказал он в ходе брифинга.

Конашенков уточнил, что войска российской группировки «Запад» также освободили село Ивановка в ДНР.

Как сообщало ИА Регнум, 26 декабря армия России освободила населённый пункт Гигант в ДНР. Военные Южной группировки российских войск также нанесли поражение позициям нескольких бригад украинских формирований в районах Северска, Курахово, Часового Яра и Дружковки в ДНР.

ВС РФ 25 декабря освободили населённый пункт Новый Труд на территории ДНР. Ранее, 23 декабря, российские военные в республике освободили населённый пункт Сторожевое, также нанеся удары по нескольким бригадам противника.

Ранее в этот же день глава ДНР Денис Пушилин рассказал об освобождении армией России микрорайона Северный в городе Часовом Яре. По его словам, сейчас бои идут в районе огнеупорного комбината.