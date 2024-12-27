Москва, 27 декабря, 2024, 13:05 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал вопрос о задержании в Финском заливе нефтяного танкера Eagle S узкопрофильным. Об этом он заявил 27 декабря на брифинге.

Zhong Kuirun/Global Look Press

Песков сообщил, что Кремль не комментирует вопрос задержания Финляндией нефтяного танкера по подозрению в повреждении кабелей связи.

«Не могу ничего точно сказать, это узкопрофильный вопрос», — заявил пресс-секретарь.

Как передавало ранее ИА Регнум, 27 декабря погранслужба и полиция Финляндии задержали гружённый нефтью танкер Eagle S по подозрению в обрыве кабелей на дне Балтийского моря. Как пояснил глава полиции, у правоохранителей есть подозрения, что именно этот танкер причастен к повреждению кабеля EstLink 2 и ещё двух кабелей связи.

25 декабря между Эстонией и Финляндией зафиксировали аварийное отключение кабеля постоянного тока EstLink 2. Отмечалось, что власти проведут расследование.

На следующий день эстонские СМИ сообщили, что ещё три подводных кабеля связи между двумя странами вышли из строя. Издание Postimees также отметило, что правительство страны созвало экстренное заседание на тему аварийного отключения подводного электрокабеля EstLink 2 и защиты подводной инфраструктуры.