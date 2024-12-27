Харьков, Украина, 27 декабря, 2024, 13:01 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ освободили населённый пункт Загрызово в Харьковской области. Об этом 27 декабря сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

«Активными действиями подразделений группировки войск «Запад» освобождены населённые пункты Лозовая, Загрызово Харьковской области и Ивановка Донецкой Народной Республики», — заявили в ведомстве.

Российские военные поразили живую силу и технику четырёх механизированных, штурмовой, аэромобильной, воздушно-десантной бригад украинской армии и двух бригад теробороны.

Были отражены 25 контратак штурмовых групп Вооружённых сил Украины (ВСУ). Потери украинских войск составили более 3080 военных, три танка, в том числе немецкий «Leopard», три бронетранспортёра, включая два М113 производства США, 38 автомобилей и 53 орудия полевой артиллерии, из них 24 западного производства. ВС России удалось уничтожить восемь станций радиоэлектронной борьбы и четыре полевых склада боеприпасов.

Как сообщало ИА Регнум, 26 декабря ВС России освободили населённый пункт Гигант в ДНР. За сутки украинские войска лишились в зоне ответственности группировки войск «Юг» до 230 боевиков, автомобиля, гаубицы Д-30 и американского орудия М119, добавил военный.

22 декабря ВС РФ освободили населённый пункт Лозовая в Харьковской области. Они также нанесли удары по живой силе и технике нескольких бригад противника в районе Петропавловки, Глушковки, Двуречной в Харьковской области, а также у Ямполовки и Терн в ДНР. В тот же день российские военные освободили населённый пункт Красное в ДНР.