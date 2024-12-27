Херсон, 27 декабря, 2024, 13:02 — ИА Регнум. Запущенная неделю назад по инициативе сенатора РФ, секретаря Херсонского регионального отделения партии Игоря Кастюкевича «Новогодняя станция» пополняется подарками от десятков неравнодушных людей из разных регионов России. Собранные на «станции» подарки уже находят первых адресатов. Депутаты областной думы Энвер Абдураимов и Евгений Кузьмин пополнили «станцию» и отправились с подарками в Генический центр внешкольной работы. Там на детском празднике депутаты вручили 98 сладких новогодних наборов, а затем Энвер Абдураимов поехал с гостинцами к врачам, работающим у самой линии боевого соприкосновения — в городе Новая Каховка.

ER.ru 1000 подарков от «Единой России» отправились в районы Херсонской области

«В канун Нового года всегда хочется сделать что-то приятное. Партия «Единая Россия» проводит перед праздником целую серию добрых дел. Я вместе со своей коллегой Еленой Дмитрук выехал в Новую Каховку, где главврачом работает депутат от нашей партии Екатерина Грибовская. Мы поддержали и её, и всех врачей городской больницы, понимая, что Новый год — это праздник не только для детей. Привезли докторам сладостей, приятные сувениры. Было очень приятно увидеть радостные лица врачей, которые вне зависимости от всего, что происходит вокруг, делают свою работу», — рассказал депутат Херсонской областной думы от партии «Единая Россия» Энвер Абдураимов.

«Новогоднюю станцию» пополнила и депутат областной думы Ольга Осипенко. Свои подарки она отвезла в Новотроицкий район. Под ёлку музыкальной школы она положила 60 подарков, которые по итогам детского праздника достались юным скрипачам и пианистам. А депутат Ивановского местного совета Надежда Бабешко организовала призы за лучшее новогоднее оформление школьного класса в своем округе.

«В преддверии Нового года был проведен конкурс среди учащихся Ивановской школы на лучшее оформление класса к Новому году. Мы определили победителя и обратились к депутатам от «Единой России» в Ивановском округе с просьбой организовать поздравление учеников. Председатель Совета депутатов Надежда Бабешко отозвалась на нашу просьбу», — рассказала заместитель директора по воспитательной работе Ивановской школы Алёна Плотникова.

Ещё один депутат областной думы Юрий Ковалёв не только пополнил «Новогоднюю станцию», но и открыл в этом году акцию «Серебряная ёлка», направленную на поддержку пожилых людей. Он посетил в Скадовске Лидию Григорьевну, пенсионерку, которая с нетерпением ждала праздника.

ER.ru 1000 подарков от «Единой России» отправились в районы Херсонской области

«От всей души поздравил Лидию Григорьевну с наступающим Новым годом, пожелал ей крепкого здоровья и, конечно, вручил подарочный набор, включающий фрукты, сладости и необходимые продукты. Это символ внимания и заботы — простые, но такие значимые подарки, которые мы стараемся проявлять к людям старшего поколения», — сообщил Юрий Ковалёв.

В общей сложности через «Новогоднюю станцию» «Единой России» прошло уже больше 1000 подарков. Они доставляются в социальные учреждения, детские сады, школы и адресно подшефным семьям волонтёрами партии и общественных организаций. Так, Рустем Ниметуллаев организовал 600 новогодних подарков многодетным семьям и подключил к их доставке национальные диаспоры региона.