Москва, 27 декабря, 2024, 12:53 — ИА Регнум. Отказ норвежского судна спасать российских моряков с тонувшего в Средиземном море сухогруза Ursa Major является вопиющим случаем. Об этом 27 декабря заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Представитель Кремля отметил, что в случае, если норвежское судно действительно не оказало помощь российским морякам, это противоречит всем морским законам.

«Это вопиющий случай, который заслуживает тотального порицания», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 27 декабря, в пресс-службе группы компаний «Оборонлогистика», которая является владельцем Ursa Major, рассказали, что судно под флагом Норвегии Oslo Carrier 3 не пустило к себе на борт российских моряков с Ursa Major из спасательной шлюпки, сославшись при этом на некий запрет. В итоге моряков из РФ спас экипаж испанского судна Salvamar Drago.

Российский сухогруз Ursa Major 24 декабря затонул в международных водах Средиземного моря между Испанией и Алжиром. Крушение судна произошло после взрыва в его машинном отделении.

На борту Ursa Major 26 декабря была обнаружена пробоина 50 на 50 см после трёх раздавшихся на нём взрывов. За день до этого в «Оборонлогистике» назвали причиной крушения сухогруза теракт.