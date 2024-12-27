Москва, 27 декабря, 2024, 12:45 — ИА Регнум. Кремль не считает возможным давать оценки версиям о крушении пассажирского самолёта в аэропорту Актау до результатов официального расследования. Об этом 27 декабря на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Stringer/NEWS.ru/Global Look Press

«Идёт расследование этого авиационного инцидента, и до выводов, которые будут сделаны по результатам расследования, мы не считаем себя вправе давать какие-то оценки, и не будем этого делать», — подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, в России только авиационные власти могут изучить крушение воздушного судна в Актау и обнародовать соответствующую информацию.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 25 декабря пассажирский самолёт авиакомпании Azerbaijan Airlines потерпел крушение в аэропорту Актау. В числе возможных причин назвали столкновение со стаей птиц или взрыв баллона на борту.

По последним данным, в результате авиакатастрофы погибли 38 человек. Выжили 29, включая трёх детей. На борту находились 16 россиян, девять из них спаслись. Также в числе выживших трое членов экипажа.

Главный редактор интернет-портала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко в беседе с ИА Регнум отметил, что появившиеся в интернете кадры с отверстиями на хвостовой части лайнера не говорят о возможной атаке на борт. Судя по видео, самолёт заходил на посадку без характерных для обстрела повреждений. Вероятно, получил повреждение двигатель самолёта.