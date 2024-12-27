Москва, 27 декабря, 2024, 12:45 — ИА Регнум. МЧС России является одной из лучших спасательных служб в мире, министерство выполняет важную и ответственную работу. Об этом 27 декабря заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

Belkin Alexey/Global Look Press

«Сегодня День спасателя, вы знаете, что [президент РФ] Владимир] Путин уже обратился с поздравлением к нашим спасателям. У нас одна из лучших в мире служб спасения, наше министерство по чрезвычайным ситуациям», — рассказал представитель Кремля.

На вопрос о доверии президента к главе МЧС Александру Куренкову, Песков ответил, что люди, которые работают с российским лидером, способны эффективно выполнять важную работу, и Путин им доверяет.

Как передавало ИА Регнум, 27 декабря Путин в поздравлении российских спасателей с профессиональным праздником указал на уважение, с которым к ним относится общество. Сотрудники МЧС постоянно приходят на помощь людям, ликвидируют последствия ЧП и следят за надлежащей эксплуатацией важных объектов.

Ранее президент отметил вклад МЧС в безопасность России. Путин напомнил, что спасателям приходится работать в том числе в опасных условиях. Они действуют грамотно и быстро, подчеркнул глава государства.