Донецк, 27 декабря, 2024, 12:43 — ИА Регнум. В обществе неуклонно возрастает запрос на женское лидерство, на формирование женских сообществ, занимающихся гуманитарными, добровольческими, образовательными проектами. И не менее велик запрос на заботу, внимание и сопричастность.

ER.ru ДНР назвали ярким примером работы с женскими сообществами

Активистки партийного проекта «Женское движение Единой России» в ДНР вносят существенный вклад в Победу. Донбасские женщины регулярно оказывают людям социальную и гуманитарную помощь, психологическую поддержку, помогают найти работу, разрабатывают предложения по изменению законодательства, создают проекты в разных отраслях, плетут маскировочные сети.

ER.ru ДНР назвали ярким примером работы с женскими сообществами

При этом одним из важнейших направлений работы женского движения в Донецкой Народной Республике является работа с сообществами. Это объединения людей с общими проблемами и задачами. Подробнее об этой работе рассказала председатель общественного совета партийного проекта «Женское движение «Единой России» в ДНР Екатерина Мартьянова.

ER.ru ДНР назвали ярким примером работы с женскими сообществами

«Чаще всего мы работаем с сообществами мам, жён военнослужащих, тех, кто занимается сбором гуманитарной помощи и плетением маскировочных сетей. Сообщества — это объединения людей с общими проблемами и задачами. Если ранее мы влияли на мнение конкретного человека, разговаривая с ним, договариваясь, то сегодня должны понимать, что человек так или иначе придёт в сообщество дома, двора, группу людей по интересам. И там на него могут повлиять. Причем совершенно по–разному. Он будет доверять той информации, которую получит. А она не всегда может быть корректной», — отметила Екатерина Мартьянова.

ER.ru ДНР назвали ярким примером работы с женскими сообществами

По словам председателя общественного совета партпроекта «Женское движение Единой России» в ДНР, это люди, которые помогают объединять, помогают услышать большое количество мнений. Особенно сейчас, когда мужчины на фронте, объединяющей силой выступают женщины.

«Это точка притяжения. И сегодня именно «Женское движение «Единой России» объединяет народ, помогает, слушает и слышит, сопровождает эти сообщества. Именно благодаря такой работе в республике успешно развивается замечательный проект «Ты не одна» и масса других проектов, которые помогают услышать женщину и помочь решению её проблем», — продолжает Мартьянова.

ER.ru ДНР назвали ярким примером работы с женскими сообществами

На донецкой земле есть практика формирования таких сообществ. И первое, где воплотили в жизнь работу с ними, — женские клубы при центрах занятости. Они имеют свою специфику, и на каждой территории клуб имеет уникальное направление.

«Женское движение «Единой России» — это та платформа, которая сегодня является основополагающей для формирования сообщества, считает Екатерина Мартьянова. «Главное — привлечь людей, заслужить их доверие, позаботиться. Мы проявляем свою любовь ко всему, что имеем, к нашей земле, к нашим детям, к пожилым людям. Когда люди ощущают эту любовь и поддержку, они объединяются. Такое здравое, сознательное сообщество является одним из главных первоисточников достоверной информации, которая влияет на формирование мировоззрения людей», — считает она.

ER.ru ДНР назвали ярким примером работы с женскими сообществами

По мнению Мартьяновой, Донецкая Народная Республика сегодня является одним из ярких примеров работы с сообществами. «Уверена, эффективность этой работы будет только увеличиваться. Положительные результаты нашей работы уже видны, а в ближайшем будущем станут еще заметнее», — подытожила председатель общественного совета партийного проекта «Женское движение «Единой России» в ДНР.