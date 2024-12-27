Вашингтон, 27 декабря, 2024, 12:44 — ИА Регнум. Счётная палата США выяснила, что подрядчик американских военно-морских сил (ВМС) при ремонте боевого крейсера использовал скотч и другие «неразрешённые материалы». Об этом говорится в материале портала Zona-militar.

Mc3 Robert HicksU. S Navy/Global Look Press

Ведомство проверило, на что потратили $1,84 млрд в ходе программы по ремонту серии крейсеров класса Ticonderoga, срок службы которых завершается в 2030 году. В 2012, когда начались работы, планировалось отремонтировать 11 кораблей, но в строй вернулись только три, остальные списали.

В счётной палате раскритиковали качество работы подрядчиков. Наиболее ярким примером стал крейсер USS ​​Vicksburg. На нём одна из судоремонтных компаний не могла добиться герметичности оборудования и применила материалы, которые не были предусмотрены проектом.

«Использовала неразрешенные материалы, такие как пластиковая плёнка, скотч, монтажная пена и герметик, рекламируемый по телевидению», — процитировало издание отчёт счётной палаты.

По мнению ведомства, плохие результаты ремонтных работ связаны с тем, что их ход контролировали не флоты, которые эксплуатируют крейсеры, а командование ВМС, говорится в материале, опубликованном 19 декабря.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2021 года американский портал 19fortyfive сообщил, что корабли военного американского флота ржавеют и приходят в негодность из-за неэффективной бюрократии и пренебрежительного отношения. Издание отметило, что эксперты уже не первый год указывают на ухудшение состояния кораблей.