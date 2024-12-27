Москва, 27 декабря, 2024, 12:36 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индии Драупади Мурму и премьер-министру страны Нарендре Моди в связи со смертью бывшего главы правительства Манмохана Сингха.

Hindustan Times via www. imago-im/Global Look Press Манмохан Сингх

«Манмохан Сингх был выдающимся государственным деятелем. На посту главы правительства и на других высоких должностях он многое сделал для экономического развития Индии и продвижения её интересов на мировой арене», — говорится в опубликованной 27 декабря на сайте Кремля телеграмме главы государства.

Путин отметил, что экс-премьер внёс свой большой вклад и в упрочение дружественных отношений между Россией и Индией, а также в выведение их на уровень особо привилегированного стратегического партнёрства. Президент РФ также уточнил, что ему довелось неоднократно общаться с Сингхом, и у российской стороны сохранится о нём самая светлая память.

«Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким покойного, а также всему народу Индии», — добавил он.

Сингх занимал пост главы правительства Индии два подряд срока — с 2004 по 2014 годы. с 1991 по 1996 год он также был главой минфина страны при премьер-министре Нарасимхе Рао. Политику приписывают начало либерализации в Индии в 1991 году с помощью одного из самых значимых бюджетов в её истории.

Сингх был первым после Джавахарлала Неру индийским премьер-министром, которого переизбрали после завершения полного пятилетнего срока на этом посту. Он также до середины 2024 года представлял штат Раджастан в верхней палате парламента страны и был одним из лидеров оппозиционной партии «Всеиндийский конгресс».