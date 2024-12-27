Москва, 27 декабря, 2024, 12:19 — ИА Регнум. Исламисты группировки «Вилаят Хорасана» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) намеревались устроить взрыв у отдела полиции в Москве. Об этом сообщили 27 декабря в ФСБ.

Донат Сорокин/ТАСС

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городе Москве пресечена деятельность ячейки запрещённой в России международной террористической организации «Исламское государство» в Афганистане — «Вилаят Хорасан», члены которой, выходцы из Центральной Азии, планировали совершение террористического акта в отношении одного из отделов полиции столичного региона», — сообщили в ведомстве.

Террористы для осуществления теракта приобрели транспортное средство в которое загрузили баллоны с пропаном, с помощью которого они собирались осуществить взрыв. Затем они начали изготавливать взрывное устройство.

При задержании исламисты оказали сопротивление силовикам. Сотрудники ФСБ нейтрализовали их ответным огнём.

Как сообщало ИА Регнум, 26 декабря ФСБ проинформировала о предотвращении серии покушений на высокопоставленных военных Минобороны РФ. Нападения готовили агенты киевского режима. В Москве в рамках проведённой операции были задержаны четверо граждан России, причастных к подготовке этих покушений. Взрывные устройства были закамуфлированы под пауэрбанк и папку с документами.

В этот же день стало известно, что главе добровольческого проекта «Архангел» Михаилу Филиппову агенты Киева пытались вручить заминированную грамоту в рамке с подсветкой. Курьера и подрывника-исполнителя задержали сотрудники ФСБ.