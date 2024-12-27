Москва, 27 декабря, 2024, 12:19 — ИА Регнум. Силовики при задержании нейтрализовали боевиков из группировки «Вилаят Хорасана» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), планировавших теракт в Москве, после оказанного вооружённого сопротивления. Об этом 27 декабря сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Vladimir Zhabrikov/Global Look Press

«При задержании террористы оказали вооружённое сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате были нейтрализованы ответным огнём», — подчеркнули в спецслужбе.

Утверждается, что злоумышленники приобрели машину и разместили в ней газовые баллоны с пропаном, после чего начали собирать самодельное взрывное устройство (СВУ).

Следствием возбуждено уголовное дело о покушении на совершение теракта, об организации деятельности террористической организации и участии в её деятельности. В ходе следственных действий по месту проживания исламистов найдено огнестрельное оружие, боеприпасы, составные части взрывчатки.

Как сообщало ИА Регнум 27 декабря, ФСБ ликвидировала боевиков, планировавших подорвать отдел полиции. Силовики обратили на членов запрещённой группировки внимание, так как те собирали сведения об отделе МВД России в Москве, выбранном для атаки.

25 декабря ФСБ задержала семерых россиян, включая троих несовершеннолетних, которые по заданию спецслужб Украины готовили теракт против руководителя одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса. Отмечалось, что перед этим задержанные помогали украинским телефонным мошенникам.